禁聚令原定周四屆滿　政府宣布延長多14日

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前實施禁聚令及停業令，嚴禁4人以上聚集，限制食肆最多4人一枱，並關閉健身室、酒吧、美容院等高風險場所，措施原有效至本周四(23日)。政府今(21日)宣布會延長有關防疫禁令多14日。

政府強調，會嚴格執行規例，雖然措施為市民日常生活帶來不便，但希望多忍耐。政府續指，推出禁聚令規例至今，已進行34次檢控和發出131張定額罰款告票。至於10名警員日前涉違反規例和打傷自己同僚，政府強調必須嚴正跟進，有關警員除受到法律制裁外，也要受警隊內部處分。

對於香港昨日沒有新增確診個案，而早前絕大部分均為輸入個案，政府稱現時並非鬆懈的時候，否則會前功盡廢。

另外，香港昨日(20日)最新公布的失業率惡化至4.2%，創超過9年來新高，政府認為香港面對失業海嘯，要力挽狂瀾，為勞工「止血」，盼剛通過的防疫抗疫基金中涉及810億港元的保就業計劃，能協助僱主保就業，避免進一步裁員。