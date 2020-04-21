港府兩改說法證中聯辦地位　林鄭致歉認官員對基本法認識不透徹

港府於周日(19日)先後兩度「跪低」澄清中聯辦並非《基本法》第22條所指的中央在香港設立機構，惹來外界抨擊。港府昨晚又再發新聞稿認衰，承認事件引起混亂。特首林鄭月娥今早(21日)就港澳辦及中聯辦談話發出的3篇新聞稿引起混亂表示歉意，又承認特區政府相關官員及相關辦事處對基本法的認識，特別是針對近日爭議，未必完全很透徹，以致出現政府過去幾份提交立法會及公眾的文件，似乎與現時說法前後矛盾。

她指，事件不應影響及令人質疑政府對事件的清晰立場，亦不應被人轉移視線，淡化引起問題的核心。她批評問題核心是部分議員，尤其是公民黨議員郭榮鏗在立法會惡意拉布，罔顧公眾利益，影響立法會運作，偏離基本法下立法會履行的職責。

林鄭稱，雖然政府過往對基本法第22條及中聯辦的定位不完全清晰，亦未必一致，但有些憲法問題是愈辯愈明，當局現時立場非常清晰，兩辦代表中央在港的機構，有權有責監督基本法落實，批評現時的討論是惡意污衊中央機構在香港的角色，強調中聯辦無干預香港依法自行管理的事務，而目前面對的問題是政治體制中立法會內會被癱瘓，兩辦履行中央對香港的監督，當然可以發言，而且符合憲制及特區事務操作，任何人將此合憲、合法、合理的言論視為干預都是別有用心。

她表示，中央授權香港高度自治，不等於沒有監督的權利，否則道理上講不通，並以自己為例，指出法例賦權作出委任或決定，但很多日常工作會轉授權主要官員和部門首長，但不等於放棄監督法例執行的情況。