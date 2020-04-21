周五起食肆座位數目毋須減半　35負責人違規營業被控

政府今(21日)公布延長禁聚令及高風險場所停業令等防疫措施多14天，有效日期由周五(24日)凌晨零時起生效至5月7日。食物及衞生局局長陳肇始公布，會精簡規管餐飲業務的要求，即撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過通常座位數目的50%，但其他就餐飲業務、表列處所及禁止群組聚集已實施的要求，仍然繼續。

陳解釋，不再限制餐廳座位數目減半，是基於市民有遵從各類禁聚令措施，加上各執法部門不停巡查。她認為措施在不同時間內均要有收緊或放鬆，但強調人與人距離1.5米等措施仍十分重要，故需要維持。當局表示會一直監察成效，若情況不理想，會再收緊措施。

陳指，截至4月20日凌晨零時，各執法部門共向食肆等處所巡查逾5.5萬次，發出2.5萬多次勸喻，其中35名違規營業或未有遵守營業指示的餐飲或表列處所負責人被檢控。針對酒吧等處所，各執法部門各巡查6100多次、並發出49次勸喻，其中1名違規營業的酒吧負責人被法庭判處監禁一周。至於禁止4人以上聚集方面，各執法部門已巡查4萬多次，並發出6294次勸喻，共發出131張定額罰款告票予參與聚集人士，並向3宗涉嫌組織群組聚集的個案提出檢控。

陳亦提到，香港有80%確診屬輸入個案，港府目前設想如何堵截病毒從境外輸入，明天(22日)起所有自機場抵港又無病徵的人士，除需在亞博館進行檢測，亦需於指定地區等候結果，若人士需通宵等候，會前往富豪東方酒店留宿。另外，機場入境人士會有一個額外樣本瓶，由於家居檢疫人士完成檢疫前均有確診，因此抵港人士在亞博館檢測外，亦需在檢疫期間的第12天自行收集樣本，進行另一次病毒檢查，若檢測結果為陽性，衞生署會跟進。陳又希望市民配合政府的各項措施。

被問到為何選擇九龍區的酒店為抵港人士入住。陳承認，港府選擇酒店過程不容易，一方面要快，亦要有合適措施，例如通風系統，曾有工程師看過酒店的通風系統等措施，指不會對附近的樓宇帶來額外的風險，因此為了所有抵港人士能完全做到樣本檢測及等候結果的程序，達致感染控制的準則。當局指為抵港人士提供酒店休息是較合適的做法。