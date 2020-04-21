食環滅鼠只懂監測　議員批成效不彰令人心寒

老鼠為患各區，食物環境衞生署計劃下月在9區裝設熱能攝錄機追鼠蹤，亦正研究使用有味的鼠餌及試用敏感度較高的鼠夾滅鼠，以加強成效。惟多名議員均關注措施效用，批評食環署多年來使用新科技滅鼠，但成效未見，鼠患問題仍令人心寒。

立法會今早(20日)舉行《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會會議。食環署助理署長(行動)霍炳林總結過去防治鼠患測試的科技項目成效時指出，曾使用氣壓捕鼠，但「捉唔到老鼠」；夜視器可分析老鼠出沒時間，但涉及私隱問題；熱能攝錄機可監察老鼠出入情況、活躍程度及分布，較為可取。食環署5月將會在9區裝設熱能攝錄機，以檢視行動成效的結果，此舉較用老鼠藥更佳。今年底會在全港小區滅鼠行動全面裝置熱能攝錄機。

霍又指，食環署亦會試用有味道的鼠餌，但有味鼠餌在潮濕環境下未必適用，故需檢視何種場地適用。另外亦會試用敏感度較高的鼠夾，如在街市試用，惟敏感度較高的鼠夾怕會傷及其他動物，需研究是否加設圍網，及只在適合的地方上使用，在公眾地方使用則有保留。

議員葛珮帆批評食環署能夠監測老鼠又如何，市民關注的是如何滅鼠。霍回應指如發現有老鼠出沒，可針對性地封洞，或擺放更多鼠夾、鼠籠，如知道老鼠出入的路線，找老鼠食住行的途徑，便可找出滅鼠的方法。

議員何俊賢批評政府多年來都是監察鼠患，未見政府有滅鼠的信心。何續指其辦事處附近的垃圾站，每日都見有人非法用車裝載垃圾到場棄置，但十年未見改善。議員柯創盛指政府縱有新科技滅鼠，鼠患問題仍令人心寒，同樣即使日後通過垃圾徵費，政府亦會無法執行。環境局副局長謝展寰回應垃圾收集有不完善的地方，要引入教育及社區支援，令垃圾處理方式進一步提升，非單只是透過垃圾徵費改善。