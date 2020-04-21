樓上吧違停業令兼無牌賣酒　負責人認罪判囚兩月

港府本月頒下禁令，要求酒吧等處所停止營業，惟有樓上無牌酒吧公然犯禁，被警員巡查時揭破。酒吧負責人和兩名男店員事後被控「餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599F章附屬法例第6（1）條發出的指示」，以及無牌賣酒等3罪，案件今（21日）在粉嶺法院提訊，3人均認罪，負責人被判即時入獄2個月，兩名店員則各判囚2星期緩刑1年。

3名被告為36歲的陳華琨、24歲的彭維杰和33歲的霍豪斌，他們均報稱是裝修工人，陳同時是涉案樓上吧負責人。控罪指3人於今年4月19日，在屯門建發街好景工業大廈的一個單位，無牌售賣7罐啤酒。

而陳另被控在同日同地，為售賣而無牌管有300罐啤酒；另外他身為經營餐飲業務處所的負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599F章附屬法例第6（1）條所發出的指示，即必須關閉主要用作售賣酒類並供人享用的處所。

案情透露，警方當晚12時許到上址巡查，見18名客人正在飲酒消遣，在枱上發現7罐啤酒，查問下得悉陳是酒吧負責人，彭和霍則以時薪50港元受聘，協助營運酒吧。陳在警誡下承認上址沒有酒牌，他知道條例要求賣酒的地方要關閉，但因他急需要錢，所以無牌經營酒吧。

裁判官追問陳，他是否知道政府因應疫情而限制酒吧營業。陳表示知道，解釋稱因「冇工開」才犯案。裁判官最終判陳即時監禁，餘下兩人則獲准緩刑。