兒科顧問醫生酒後駕駛罪成　醫委會發警告信

香港兒童醫院兒科顧問醫生李偉生，於2018年被裁定不小心駕駛及酒後駕駛兩項罪名成立，被判罰款2000港元、240小時社區服務令，並停牌兩年。醫務委員會今(21日)召開紀律聆訊，就酒後駕駛一事向其發出警告信，至於其專科資格會否受影響，將交由醫委會轄下教育及評審委員會再作處理。

案情指，李在前年6月10日下午獨自在九龍呈祥道駕駛，期間私家車於迴旋處失控，並撞倒一個交通標誌。事後李的酒精呼氣測試的酒精濃度是每100毫升達120微克，超出法定水平逾5倍。他其後被帶回長沙灣警署再次接受酒精呼氣測試，酒精濃度仍達102微克。同年9月18日，李於九龍城裁判法院認罪。

李求情時指，自己並沒酗酒習慣，亦沒吸煙及夜生活等不良嗜好。而事發當日毋須工作，惟由於工作壓力甚大而在父母家中小酌，離開時亦神志清醒，強調是首次酒後駕駛。他表示，事件中雖沒人受傷，但仍對此感內疚及後悔，承諾永不再酒後駕駛，冀各委員給予他改過自新的機會。

有醫委會委員指出，酒後駕駛屬嚴重罪行，認為李是註冊醫生，應較外行人更清楚酒精的影響，幸事件中無人受傷。考慮到李過往無不良紀錄，亦對不當行為感到後悔，認為其重犯的可能性不大。