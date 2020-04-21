新相識欲親密接觸被拒　侍應狂毆內地女候懲

侍應前年年尾跟飯敍中新相識內地女子到海旁喝酒聊天，惟當女方要離去之際，他阻止並拾起磚塊襲擊女方頭部十數次，致女方臉部重創及多處骨折。男侍應早前於區院承認一項有意圖而傷人罪，法官今（21日）聽罷辯方求情陳詞後，押後至5月4日判刑。

辯方求情指案發期間被告正與妻子鬧離婚，他因將失去妻女兒情緒受困擾。當日飯局中他喝了大量啤酒，與事主雖初次見面，兩人卻互有好感並「一見鍾情」，在獨處期間更「有啲親密動作」，他誤以為可以更進一步，遂想與事主另覓地方進行性行為。

但事主表現不願意，被告當時想表達愛意「錫下佢」，她卻大叫及咬他耳仔。被告感到被背叛，受酒精影響下失去理智犯案，沒想過其鹵莽行為會帶來如此嚴重的後果，事後已後悔。他表示願意支付2萬港元予事主作補償，且他已被還押16個月深受教訓，望獲輕判。

而事主母今日亦有到庭，她向法庭提供事主的近照，顯示她上唇及額頭的傷痕。事主母親並對被告只賠2萬港元有微言，指事主單在港已花18萬港元治療，法官則向她解釋本庭不處理民事申索。