政Whats噏：促加快審議垃圾徵費　譚文譚被反嘲內會選主席拉布

立法會內務委員會拖拉逾半年仍未選出正、副主席，影響多條法案的審議。今早(20日)立法會審議垃圾徵費嘅條例草案委員會開會，公民黨(公文袋)嘅議員譚文豪聲稱草案已進行10多次會議，但仍未進入逐條審議的程序，希望加快審議，隨即被建制派議員反嘲，叫譚不如轉告負責內會主席選舉程序嘅黨友員郭榮鏗「唔好Dum會」，內會出現大塞車，侍產假、賓館條例等多條草案被拖延，反建議請郭到委員會交代幾時可將讓垃圾徵廢草案交上內會！

議員郭偉強批評「攬炒派」要求加快審議垃圾徵廢草案，只為擾亂公眾視線，話畀支持者知，佢哋地好緊張議會運作，但實際上香港愈亂，「攬炒派」就愈開心。另一議員何俊賢則暗諷內會議員發言時可以好有技巧，可將複雜嘅問題簡單化，既然內會現時空轉「塞車」，草案交內會亦未能處理，故討論垃圾徵費時，委員可以慢慢逐條審議。

鄭泳舜亦不滿內會停擺影響廢物處理的部分，批評郭榮鏗不斷拖拉，要請郭出席垃圾徵費嘅審議會議，當面問郭「幾時容許條例可以上內會」，又要求譚文豪向郭轉達「唔好Dum會」，佢哋希望垃圾徵費條例可以加快通過，絕對唔介意加開會議，又狠批郭不斷拖拉令唔少條例草案胎死腹中。

不過，主席馬逢國則指要求郭榮鏗唔好拖拉選主席並唔係呢個委員會嘅權力範圍內，佢只知郭嘅唯一使命係選出內會主席。對於邀請郭出席會議，馬逢國就話：「唔想另一會議的『病毒』，走到嚟呢度」。