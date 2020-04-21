駕車鬧巿撞死男途人　七旬石油顧問判監

家住半山干德道的七旬翁，2018年3月載著妻子駕駛一輛Tesla私家車至銅鑼灣時代廣場地庫停車場的出口時，未有減速或停車，撞倒一名菲律賓籍男途人並將他推向路邊石壆，男途人頭部重傷送院後證實不治。涉事司機今早(21日)在區域法院承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，被判監1年及停牌5年。

現年76歲的被告盧保棠，被控於2018年3月9日在時代廣場停車場出口外的堅拿道東，危駛駕駛導致51歲菲律賓男子Sevilla Roseller T.死亡。

控方指被告無案底，退休前從事石油化工買賣，現時半退休，仍在行內任職顧問，跟妻子居住半山干德道。辯方則指，被告有53年駕駛經驗，從來只有一次超速違例記錄，事發當晚他由司機接送到時代廣場用膳，但他選擇自行駕車離開，行車記錄顯示當時他有煞車但亦同時加速，他未能為自己當晚的行為作出解釋，事後更患上創傷後遺症。

法官判刑時指，事發位置設有雙白線及「停」字的道路標記，但被告未依標記指示停車或減速，也沒觀察附近行人或交通情況。雖然本案不涉超速或醉駕，嚴重程度屬中等，但事發現場乃全港最繁忙地區之一，據閉路電視片段記錄，事發前該處已有不少行人經過。

法官表示，雖然本案屬個別事件，但被告因一時鹵莽判斷錯誤，為死者家屬帶來不可磨滅的傷痛，法庭判刑時需反映案件嚴重性，以監禁24個月為量刑起點，考慮到被告的年紀、他對社會的貢獻及其家人的求情，下調起點至18個月，被告認罪可獲減刑1/3，最終刑期為12個月，他取回駕駛執照前並須自費參加駕駛改進課程。