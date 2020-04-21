業主疫市推一蚊招租　冀社福機構街坊價賣抗疫用品

新冠肺炎嚴重打擊香港經濟，本地一直高昂的租金成為許多社福機構及中小企的重大經濟負擔，有企業冀找到10間旺區吉舖，以每月1萬港元承租最少3個月，並為店舖業界承包差餉、地租、管理費等雜費，再以每月1港元的優惠轉租予社福機構，或其他能以街坊價售賣抗疫用品的商戶，透過「一蚊招租」優惠，紓緩租戶壓力之餘同時回饋社會。

盛匯創辦人李根興表示，現時他持有的筲箕灣地舖，已成功租予售賣與防疫相關的產品或服務的機構。另有4間地舖業主已與租客洽談細則，不少社福機構欲參與計劃。他直言「一蚊招租」計劃沒有附帶任何條件，但首選必定是社福機構，其次是與防疫有關的人和公司，如廉價賣口罩、健康食品、中西醫義診等等。計劃暫時為期3個月，會否繼續有待市況及港府政策決定。

荷花國際慈善基會秘書長黃穎祥表示，他們以1港元的租金租得太子基隆街的一間地舖，開設「香港抗疫站」，以較優勝的價格售賣口罩及抗疫物資，再把扣除成本後所得的利潤用以購買口罩，免費轉贈予基層。他指出，「香港抗疫站」至今已開業逾一星期，成功送贈及售賣約5萬個口罩。自上周起，他們開始逢星期三早上9時向當區居民免費派發500份口罩，每份5個，先到先得。同以「一蚊」租得筲箕灣一處街舖的鄰舍輔導會計劃主任鍾嘉儀指，會讓年輕人製作咖啡、香皂及香包，免費轉贈當區居民。

有份參與計劃的香港榮華藥業集團控股有限公司主席鄭建志指，自己在約一個星期前得悉九龍城太子道西有店舖業主參與，便立即與李根興聯絡，以成本價售賣口罩及防疫產品。他形容是次計劃「不會賺錢」，主要是希望幫助基層，而為了惠及其他無法親身到店的客人，同時會設立網站、並在店內放置智能櫃，冀令更多人受惠。