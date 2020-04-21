美食廣場飲品店等乏支援　促政府再推基金補漏

雖然政府早前先後推出兩輪「防疫抗疫基金」，但相關措施仍未能覆蓋所有飲食界類別，包括食物製造廠、商場美食廣場（Food Court）店舖、美食車及飲品店4個飲食業類別，有議員今早（21日）聯同多名食店負責人召開記者會，希望政府可補漏拾遺，盡快推出新1輪基金支援。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，政府今早再次宣布禁聚令延長14日至下月7日，預計這4類負責人將受到更大衝擊。其中深水埗西九龍中心美食廣場食店負責人劉生表示，由於店舖由商場業主持有1個飲食牌，再分租予小商戶供應餐飲，即類似食環旗下的熟食中心，他認為公平起見，政府應給予1次性8萬港元資助。劉又指美食廣場內有40多間店舖，「禁聚令」下部分店舖1日僅得200至300港元生意額，收入不夠交租，擔心無法經營下去。

有啤酒廠東主則指，現時酒吧食肆禁賣酒，生意直接受到影響，加上啤酒廠面積約1萬呎，租金承擔大，類似的食物製造廠牌照共8275個，佔所有牌照約30%，全數沒有援助，認為政府的撥款準則有欠公允。

此外，飲品店負責人鄧小姐則指，約6000間果汁飲品店在疫情下受嚴重打擊，大部分都是小店經營，當中可能聘請兼職、長者，若政府不給予適切援助，將直接影響這批人的生計。

至於政府牽頭的美食車方面，多年來欠缺政府援助，有議員認為疫情下多個旅遊景點如迪士尼、海洋公園關閉，從年初二至今無任何收入，但仍需要供車養車等，促政府關注，盡快推出新1輪基金補漏拾遺。