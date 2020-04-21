網民熱話：P牌貨Van閘車式切線　網民：釘牌重考

望清路面才轉線是駕駛基本常識，否則就要付出代價。近日網上流傳一段車Cam片，片中一架掛有P牌的客貨車在路面連環切線，結果「盲撞」一架私家車，不過網民的焦點除了落在P牌司機駕駛態度外，被撞私家車上女乘客的反應，亦非常惹笑。

現場是葵涌葵青路，事發於前日(19日)中午近1時，涉事私家車司機Mike Yuen將片段上載Facebook群組「馬路的事討論區」。片段開始，事主沿葵青路右線行駛，期間原本在慢線行駛的黑色客貨車突然「連Cut」兩線，向右線駛去，最終以45度角衝向事主車頭，事主及車上一名女乘客被嚇得連聲「喂喂喂」，似要喝停對方，但最終亦避不過相撞，撞擊更發出巨響。事主二人驚魂甫定，女乘客首先爆粗，再自問自答式說：「睇唔睇到佢閘埋嚟？睇唔到？」最後P牌司機落車善後。

網民看過片段後，直指P牌司機「斷正」，「連Cut兩線，輸梗！」甚至恭喜事主「有錢收」，事主事後向網民報告，「我收咗錢先放上網，估唔到對方又幾爽手」。有人更直指P牌司機駕駛態度，「P牌就已經咁，要釘佢牌重考啦」，不過賠錢已經是一個教訓。亦有人指女乘客反應惹笑，「真係好恐怖...條女，不過你啲反應真係好慢，唔開聲聽你喂喂喂，真係以為你特登撞埋去。」

網民有話說

Chiming Wan：踩油喇...唔畀人Cut喇...條女講得啱...睇唔到？

Tak Fun Lau：肯定係對方Van仔唔啱，不過樓主對路面反應都不太理想，正常係收油，停得切。

Jerry Wong：交番個牌出嚟啦！

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