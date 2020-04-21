調查指10%學生沒有電腦　影響家中網上學習

全港學校停課，不少學校利用網上教學，達致停課不停學。香港大學教育學院在2018至2019學年向超過2000名中小學生及約360名教師進行調查，發現同一學校及同一級別的學生，其數碼能力會有很大差異，高年級生尤其明顯。調查又發現，有10%受訪學生並沒有桌上、手提電腦或平板電腦，而擁有這些設備的學生，超過40%人需與人共用。

港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英帶領研究，在2018/19學年首次收集數據，研究為期5年。她指調查顯示，中學生能力明顯高於小學生，而與小學相比，中學之間的表現差距更大。調查又推斷，10%中學生有上網成癮的風險，約25%受訪學生是網絡欺凌的受害者，而約17%人同時是曾受害及施害者。

羅續指，調查結果反映大部分學生都有智能手機，有利溝通和休閒消遣，但用於學習則顯得欠缺效率。在疫情下，不少學校亦採用網上教學，惟調查顯示仍有約10%學生並沒有桌上、手提電腦或平板電腦，而學生家中能否上網及其上網速度亦需考慮，否則會影響在家中學習，造成數碼鴻溝。

她認為，由於每間學校校情不同，故不宜「一刀切」要求學校採用哪些方法改善網上學習情況。不過，學界可吸取疫情期間採用網上學習的經驗，收集優秀案例，日後訂立相關專業發展指引，並協調各方資源，以保障學生的學習權利。

她建議，學界可考慮設立數碼能力課程框架，培養學生的數碼素養及能力，並應用在各個學科之中。