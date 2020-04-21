房協擬跟政府減商戶租75%　待計算開支才可拍板

房屋協會新任行政總裁陳欽勉表示，明白商戶在疫情下面對困難，新財政年度會繼續提供半年減半租的安排，涉及約1億港元財政負擔；該會並積極考慮是否跟隨政府做法，進一步減租至75%。

陳欽勉出席電台節目時稱：「上星期見到政府有進一步支援企業措施，租金寬免水平由減半去到減75%，我們正積極考慮，如果有決定會向商戶公布，我想不會很久。我們正準備這個決定，都要計算一下支出，會交給執委會討論。」

他說，房協目前資金情況健康，但預計未來4、5年將會是支出的高峰期，約有16個項目、近18000個單位建造和落成，預計資金流會跌至新低，將視乎實際情況考慮融資，例如貸款或發行債券等，正與銀行溝通，為房協尋找更多資金選項。

至於現時經濟情況會否影響房協推樓步伐，陳稱，明白現時經濟狀況或影響市民置業信心，但市民置業需求長久以來都存在，不能因而減少房屋供應，該會會與政府商討合適安排出售資助出售房屋。他指出，未來希望發展長者房屋與出售房屋的混合項目，將年輕家庭引入社區，以達到社區共融。