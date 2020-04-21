今年首季全港100萬戶家庭享「零」電費

環境局今（21日）總結兩項電費補貼措施成效。在政府提供的電費支援措施下，今年3月接近9成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼；而今年首季全港總計約4成住宅戶口，即約100萬戶家庭享「零」電費。

政府去年12月宣布，用約23億港元為合資格電力非住宅用戶戶口提供4個月的電費補貼，按其用電量支付它們75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5000港元。財政預算案中再增加該項補貼約29億港元，把有效期由4個月延長至8個月。根據兩間電力公司3月發出的帳單顯示，約36萬、即接近9成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼。

另外，為平衡香港近年發電環保轉型對民生的影響，環境局去年1月推出電費紓緩計劃，為住宅用戶發放每月50港元紓緩金，為期60個月，涉及約87億港元的政府開支。為協助市民應對具挑戰的經濟環境，今年1月政府再推行新一輪電費補貼，由今年1月至11月，每個合資格住宅用戶戶口可享160港元補貼，12月則有240港元補貼，涉及約56億港元政府開支。

全港超過270萬合資格住宅用戶自今年初已開始受惠於此電費紓緩兼電費補貼。兩間電力公司的帳單顯示，今年首季在這雙重優惠下，全港總計約100萬戶家庭享「零」電費，即約佔4成住宅戶口。環境局發言人呼籲，社會在聚焦「撐企業 紓民困」的同時，仍需加強珍惜資源，包括節能省電，以減緩全球氣候變化。