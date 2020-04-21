批台灣民進黨聲援黎智英顛倒黑白　國台辦轟曝露分裂國家圖謀

被炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英在內的15人上周六（18日）被香港警方拘控後，台灣陸委會以及民進黨、時代力量等先後發表聲明，批評港府不斷打壓民主人士。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周二（21日）批評，民進黨當局和「台獨」分裂勢力顛倒黑白，再次曝露企圖分裂國家的本性。

陸委會早前曾發表聲明，批評大陸當局及港府打壓民主人士，是要製造寒蟬效應，呼籲相關方面應認真看待及積極回應港人的期待與訴求，落實香港基本法及保障民眾集會、遊行等權利；民進黨也指香港警方趁全球防疫之時，趁亂突襲式拘捕，令人難以接受。另時代力量批評港府濫捕民主派人士是「以疫謀鎮」、與民為敵。

對此，朱鳳蓮指出，香港警方依法拘捕涉嫌「組織及參與未經批准的集結者」，體現有法必依、違法必究的法治原則，批評民進黨等「台獨」分裂勢力借機指摘、炒作，再次曝露其插手香港事務、謀取政治私利、企圖分裂國家的「台獨」本性；陸方正告民進黨當局，政治操弄香港事務不得人心，搞「台獨」和任何企圖分裂祖國的政治圖謀均不會得逞。