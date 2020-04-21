石禮謙促樓巿撤辣　轟政府低估疫情對經濟影響

石禮謙說，政府唯獨對樓市、地產這個本港經濟命脈視而不見，聽而不聞。

財政司司長陳茂波早前出席電台節目時依然斷然拒絕減辣，認為撤辣會將樓市再度炒起，地產及建造界議員石禮謙認為，陳茂波對樓市過於樂觀，低估了香港遭受衝擊，以及疫情對全球經濟的影響。他早就多次向政府官員提出要小心樓市，要特別留意穩定樓市，樓市出問題對香港會是致命的打擊，但政府似乎完全當他「撤辣」的呼籲是耳邊風。

石禮謙說，香港正經歷了史無前例的三重打擊：中美關係不確定性、修例風波影響、新冠肺炎對經濟帶來破壞。就香港本身而言，修例風波至今未有全面平息，亂局為香港帶來的負面信息仍在發酵，社會仍然存在不可預見的隱憂。

他續稱：「就以近月接二連三的救市措施而言，政府唯獨對樓市、地產這個本港經濟命脈視而不見，聽而不聞，所有振興經濟的政策措施似乎都與地產界無關，難道政府樂見樓市下跌，置金融風險與市民身家性命於不顧？香港的樓市不單止關地產商事，而且關金融、經濟事；關大、中、小企事；關百多萬業主事；關全球對香港投下信心一票的投資者的事。20年前樓市崩潰搞到幾多業主家破人亡，搞到幾多中小結業企倒閉收場，相信政府還記憶猶新。」

他說，誰也不知疫情的最終結果，不知中美關係對香港帶來何等後果。環球經濟已經風雲密布，如果政府不當即立斷，提出防止樓市硬着陸的措施，後果將不堪設想。