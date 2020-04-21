港府少支援商戶受罪　防疫情再爆市民寧延禁令

新冠肺炎疫情持續，政府今(21日)宣布會延長禁聚令及停業令14天，至下月7日。輸入個案引發的第二波疫情雖已開始回落，但市民對延長措施表示歡迎，亦有學生為商戶生意難做打抱不平，指不能任由業界成為防疫的代罪羔羊，冀政府可增加支援。

巿民譚先生指，近日確診個案連續多日維持單位數水平，認為防疫措施有效，但認為市民及政府不可鬆懈。「冇理由數字回落就唔做(防疫措施)，疫情都未完全控制」。他又指若迎來第三波疫情會更難控制，寧願「捱多一排」，繼續延長措施。

另一市民尹小姐對政府延長防疫措施表示歡迎，「依家疫情都未停」，又指措施雖對生活略有影響，但認為目前最重要是防疫，「犧牲少少都唔怕」。

仍在學的曾小姐表示，政府的防疫措施對商界做生意有影響，他們成為防疫的代罪羔羊，加上第二輪防疫抗疫基金的支援措施太簡單、太慢。「依家咁多人失業、手停口停，要延長措施都要加多啲支援」。她又建議政府可減省業界申請基金的手續，巿民不必等到暑假才「有嘢落袋」。