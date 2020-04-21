哈爾濱老翁傳染71人　疑為疫源留學生曾經香港轉機

黑龍江哈爾濱市一名87歲陳姓老翁早前染疫後，先後傳染多人，成為「超級傳播者」，引起輿論關注。官方周二（21日）通報，截至凌晨，再多21人經由該條傳播鏈感染後確診，累計71人中招。另據當局此前通報，被指為疫情源頭的韓姓留學生早前從美國返回時，曾經由香港轉機。

黑龍江齊齊哈爾市政府周一（20日）發通告稱，陳翁曾留院治療的哈爾濱醫大第一醫院和哈爾濱第二醫院發布密切接觸者排查名單共有4106人，分散在省內外多個地區。哈爾濱第二醫院同日發公告稱，醫院進行封閉式管理，停止接診。呼倫貝爾市鄂溫克旗周二通報稱，周一確診的韋姓患者本月1日至10日曾在醫大一院留院，發病前曾在大雁鎮火車站工作。

韓姓留學生早前返回哈爾濱後進行家居隔離，其中一名鄰居受感染後，與陳翁聚餐，陳翁同受感染。哈爾濱市疾病控制中心負責人李璽琨周一接受官媒採訪表示，韓女是美國紐約大學研究生二年級學生，自上月18日從紐約返回，曾途經香港、北京轉機後返抵。韓女曾在本月5日到上海做手術，逗留3日後返回哈爾濱。