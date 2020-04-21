警署汽油彈案司機落網　揭警長涉妨礙司法公正

警方昨日(20日)拘捕葵青警區警長涉嫌妨礙司法公正，消息人士指，本月13日一名青年在葵涌警署外放汽油彈，警方追查後拘捕涉案青年，數日後再拘捕懷疑接載青年的男子。被捕司機聲稱有警務人員自編自導事件，安排有人於犯案後採取拘捕行動。

消息指，警方收到相關指控後嚴肅處理，在在秀茂坪區的紀律部隊宿舍拘捕特遣隊一名38歲男警長作進一步調查，該名警長將會被停職。據了解，警方在拘捕涉案青年後數天，追查到曾接載他的私家車，並拘捕該名司機。被捕司機與警長相識，警方正調查是否有其他人涉案，案件交由新界北總區重案組跟進。

本月13日晚上8時許，葵涌分區特遣隊警員在葵芳邨見到一名形迹可疑的青年疑有不軌企圖，發現他走到面向警署、位於葵富路的一個休憩處，並把一個手提袋放在一張石枱上後離開。警員上前截查，在其手提袋內搜出2枚汽油彈，警方不排除有人想利用汽油彈攻擊警署，隨即以涉嫌藏有攻擊性武器把他拘捕帶走，之後再把他押往柴灣興民邨民富樓搜屋，案件交由葵青警區反三合會行動組跟進。據知，被捕青年姓林(21歲)，為香港專業教育學院的學生。