65歲以上在職工友被遺忘　促准申領工資補貼

政府第2輪防疫抗疫基金推出810億元「保就業」計劃，惟工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組發現，基金中「工資補貼」計劃只資助有強積金戶口的僱員，為數約15萬的65歲以上沒有強積金戶口的僱員卻不受保障，促請政府必須儘快堵塞基金漏洞，包括容許僱主以僱傭合約為65歲以上工友申請「工資補貼」、增加條款規定僱主申請「工資補貼」時不可「換人」及即時向失業僱員發放9000元，為期6個月的失業現金津貼等。

僱員權益關注組召集人唐賡堯、議員何啟明及工會代表到政府總部請願。唐指政府援助基金遺漏65歲在職工友，他們無供強積金，現時被逼加入失業大軍，又指計劃只規定僱員人數不變，僱主因而有動機收錢換人，解僱一批年長及沒有強積金戶口的工友，改聘年青工友，從而賺盡所有「工資補貼」的好處。

從事保安行業約十年的張生稱，自己65歲被逼退出就業市場，公司趁機會將年資長兼年紀大的員工換為年輕人，近來沒有收入「食穀種」。何啟明希望政府堵塞抗疫基金漏洞 ，保障各行各業工友，絕不可遺漏65歲在職僱員，又稱綜援不可代替失業援助，希望勞福局官員盡快回應訴求。