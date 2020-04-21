登革熱加新冠肺炎　議員憂蚊隻增雙重傳播風險

新冠肺炎疫情未止，本港上周更出現首宗本地登革熱個案。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今(21日)開會，討論防治蚊患工作。多名議員擔心，在新冠肺炎疫情下，蚊隻會否同時成爲新冠肺炎的傳播媒介，增加雙重傳播風險。食物及衞生局副局長徐德義表示，現時無明顯的科學證據證明新冠肺炎病毒由此途徑傳染。

本港今年至今共錄得20宗登革熱個案，包括19宗外地傳入個案及1宗本地個案。邵家臻在會上表示，夏天雨季將至，本港同一時間或需應對新冠肺炎及登革熱患者，擔心醫療體系是否能應付。陳凱欣指出，泰國及新加坡有人同時感染登革熱及新冠肺炎，擔心病毒會有交叉傳播風險；尹兆堅亦質疑，蚊隻會否同時成爲新冠肺炎的傳播媒介，增加雙重傳播風險？

徐德義指出，目前亦沒有明顯的科學證據可以説明病毒會由蚊隻傳染。而登革熱患者與新冠肺炎患者的處理方法不同，登革熱症狀輕微，而非直接人傳人，故以一般物理阻隔的病房安置病人已可以，不需要如新冠肺炎病人般需要用到專業負壓病房，相信醫療體系能夠應對情況。