政界怒轟鄭若驊失職瀆職　必須立即問責下台

政府高層「大地震」，多名政策局局長將離任或調職，但民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊卻未有調動。「23萬監察」發言人、立法會前議員王國興狠批特首林鄭月娥未有換走失職、瀆職及劣迹斑斑的鄭若驊，「唔知點解唔問責」，直言鄭必須立即問責下台。

王國興直斥鄭若驊劣迹斑斑，上任初期就傳出獨立屋疑有多處僭建的醜聞；上任不足一月，隨即放生壹傳媒黎智英秘捐四千萬元予多名泛民主派人士，直斥鄭所為「不是法治、而是人治！」王續指，2014年違法佔領行動(佔中)至今仍有多人未被檢控，修例風波一事，鄭亦未有設立特別法庭加緊審理案件，直指鄭不作為、怒斥鄭「離晒大譜」、「自毀法治長城！」

王又稱，鄭若驊作為律政司司長，有責任向公眾講解法律條文，亦應當呼籲市民守法。但公民黨議員郭榮鏗拖延內務委員會選舉正、副主席，涉嫌違反誓詞，鄭未有向公眾解釋，反而需要等國務院港澳辦及中聯辦發文譴責，王怒斥鄭失職、瀆職，在公眾面前已毫無公信力，應當立即問責下台。

時事評論員陳雲生指出，鄭若驊自2018年年初上任以來醜聞不絕，例如其住所被揭發有僭建物，加上其丈夫潘樂陶的公司業務被外界多番質疑有利益輸送及衝突的嫌疑，鄭的誠信備受市民質疑，導致她的民望長期處於最低水平，陳認為鄭應引咎辭職問責下台，而政府亦應盡快換人。