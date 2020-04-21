議員促新冠肺炎列法定職業病　勞工處稱仍在收集資料

新冠肺炎自今年1月殺入香港，市民人心惶惶，社會有聲音要求將此症納入為職業病，多名議員今日(21日)在立法會人力事務委員會就此追問勞工處，該處回應指，疫情下有較多社區感染，目前仍在收集資料，了解有否某個工種的感染個案較社區感染多，才可決定是否能列為職業病。

議員尹兆堅認為，國際勞工組織提到，未有列明而與工作有關的疾病亦應包括在職業病內，質疑勞工處為何不將新冠肺炎列為法定職業病，追問該處會否考慮。議員郭家麒指，多個地方及國家即使較香港遲出現確診病例，但較本港早將此症列為職業病。會上通過議員提出的無約束力議案，要求勞工處將新冠肺炎列為職業病。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩回應指，訂立新職業病時需要考慮2大條件，包括國際勞工組織的標準，即工作環境有否存在感染源頭和風險，以及從工作場所感染的個案數目是否較社區感染多。2003年沙士因符合2大條件而列為職業病，但新冠肺炎有較多社區感染。他強調該處仍在收集所需資料，以全面了解疫情走向，例如某個工種感染的數量是否高於平均感染人口，該處亦有與衞生署溝通。