虛報地址騙3500元交通津貼　康文署助理認罪遭還押

在康樂及文化事務署工作逾20載的文書助理，因提供虛假住址申報交通津貼，騙取超過3500港元，今日（21日）在西九龍法院承認一項欺詐罪。辯方求情指被告因原居維修才暫時搬遷，事後深感後悔，願意作出賠償。裁判官下令將被告還押至5月4日，等候其背景報告後判刑。

44歲被告區志宏，1996年入職康文署文書助理，事發後已經被停職。根據規定，只有住在與工作地點不同區的員工才可申領補助交通津貼。

案情指，區在2017年被派駐大嶼山的梅窩游泳池工作，至2018年把申報地址由東涌改為位於灣仔駱克道的單位，並於同年4月24日至12月21日期間，以灣仔的住址遞交5份補助交通津貼表格，獲發合共3573.8港元的交通津貼。惟署方人員及後登門了解，揭發被告是住在東涌的單位。

辯方求情時提到，位於東涌及灣仔的2個單位，均是由被告父母所擁有，被告自小住在灣仔，惟2017年年底因單位維修才搬到東涌暫住。辯方又呈上由被告的上司及家人撰寫的求情信，他們形容被告誠實可靠，今次僅屬個別事件。