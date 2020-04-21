海關搗元朗私煙倉檢2800萬元貨拘集團骨幹

今日(21日)中午時分，海關稅收及一般調查科人員，於元朗田廈路一帶進行反私煙行動，在新生村附近一間由鐵皮搭建的貨倉內搗破一宗重大走私香煙案件，在一個貨櫃及一輛貨車上檢獲約1,000萬支懷疑私煙，市值約2,800萬元，應課稅值約1,900萬元，並當場拘捕兩名本地男子(分別40及34歲)，包括一名報稱運輸工人的懷疑私煙集團骨幹成員，以及一名報稱無業男子。

海關稅收及一般調查科私煙調查第一組高級調查主任陶詠芝表示，根據海關調查所得，初步懷疑涉案貨櫃經台灣轉口至香港，並懷疑私煙集團因海關於年初檢獲由日本轉口，約3,100萬支私煙後，受嚴重打擊，為逃避海關調查，遂採取更迂迴的走私路線，偷運私煙抵港。海關將進一步調查私煙來源及去向，以及案件背後會否有黑幫操縱，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購賣私煙均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬港元及監禁2年，市民若發現私煙活動，可致電海關熱線舉報。