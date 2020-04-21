回應港澳辦連發三稿　建制派：中央關注港面對攬炒困局

國務院港澳辦新聞發言人今日(21日)連發三稿回應指，支持香港警方依法拘捕黎智英，認為這是維護香港法治、秩序和社會正義的正常執法行動。建制派政黨民建聯回應指，此舉反映中央關注香港現正面對政治攬炒，癱瘓香港的困局，認為各界必須正視及支持中央及特區政府就解決政治攬炒所作的應對措施。

民建聯又指公民黨議員郭榮鏗及一眾反對派議員公然宣稱濫權拉布，癱瘓內務委員會的目的，是阻止《國歌法》等法案的通過，中央明確指出，反對派議員敵視《國歌法》的態度及行為，已違反了立法會議員就任時的宣誓，未有擁護香港特别行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特别行政區，要求特區政府必須嚴肅跟進。

該黨又呼籲各界人士必須正視中央行使的監督權，同時應共同譴責及敦促郭榮鏗等反對派議員，停止政治攬炒，拉布停擺内務委員會的圖謀，強調任何人均沒有犯法的特權，違法者必須依法受到追究。

郭榮鏗則回應指，過去幾個星期的事，顯示中央政府有意在香港採取全面管治權，一如白皮書所述。他批評中央正打破一國兩制，即使按議事規則反對本地立法，都會被追究違反一國兩制，質疑立法會唔再係基本法下的立法會，而會變成港版人大。

民主黨主席胡志偉則指，做法反映特區和中央政府將會無限演繹權力的延伸。他認為特區政府即使出現任何問題，都是內政一部份，若果在處理過程中要聽中央意見，或者有特區政府官員受中央施壓，在本質上都是干預香港事務，質疑特區政府已經放棄管治意志。