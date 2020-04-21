港台節目《左右紅藍綠》涉煽動仇恨　警方歡迎通訊局裁決

通訊事務管理局早前向香港電台發出嚴重警告，指收到逾300名市民投訴港台電視節目《左右紅藍綠》，並指其節目主持言論偏頗、煽動對政府或警方的仇恨。警方今日(21日)回應事件，表示歡迎通訊局有關裁決，認為自去年6月反修例示威活動開始，社會不斷出現謠言，藉以誣衊及抹黑警隊，企圖分化警隊及市民的關係，警方對此作出強烈譴責。

警方發言人指，警隊樂意接受善意及有建設性的批評，但對於並非建基於事實或誤導性的報道及言論，警方絕對不能接受，並會作出適當跟進。

通訊局日前發出公告指，去年11月20日港台電視節目《左右紅藍綠》收到347人投訴，指節目主持評論警方在中大及理大校園與示威者發生衝突期間的行動時，歪曲事實、煽動仇恨等。另外，主持在節目中引述的資料，部分沒有引述資料來源，部分似乎純粹是在網上作出的聲稱或意見，而主持似乎認為有關資料是確鑿的事實、或是普遍接受的事實。該局裁定《左右紅藍綠》，涉及準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立，決定向港台發出嚴重警告，並敦促港台嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

議員葛珮帆認為，港台節目《左右紅藍綠》公然允許香港教育大學講師蔡俊威發表歪曲事實、仇警、煽動仇恨、分化社會的言論，廣播處長梁家榮難辭其咎。她已去信商經局及教育局，要求高度正視港台積累已久的問題，嚴肅跟進及嚴懲相關涉事人員和教師，並就香港電台約章及營運等問題作出全面檢討。