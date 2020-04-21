西區反黑組拘7男　涉詐騙約2百多萬港元

西區警區反三合會行動組經深入調查後，於上月(6日)至本月(20日)期間拘捕7名年齡介乎17至30歲的男子，涉嫌串謀詐騙、盜竊及自稱三合會成員等罪行。

警方調查顯示，去年4月至今年1月期間，1名20歲男子(其中1名被捕人)向1名18歲男子(受害人)游說，訛稱可以為其作高回報投資，受害人不虞有詐，於是透過不同途徑包括向家人及朋友借款，及透過高息借貸取得款項，再以現金及銀行轉帳方式，將約176萬資金交予該名男子作投資之用。

另外，受害人透過該名男子介紹認識的另外2名男子(被捕人)，亦曾於去年4月籍詞可為受害人作高回報投資，在受害人住所取去合共約值20多萬港元的港幣及人民幣現金，但受害人卻一直未能收取有關回報。此外，亦有被捕人向受害人自稱三合會成員，表示可以協助受害人取回投資款項。

警方經調查後，將7名屬於同一詐騙集團的男子拘捕。其中一名30歲被捕男子正被扣留調查。其餘6名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月向警方報到。警方相信是次行動已成功瓦解一個懷疑由三合會操控詐騙集團。

警方呼籲市民，即使受朋友介紹高回報投資計劃，亦需要時刻提高警覺。作出投資決定前應三思，並了解其計劃內容，避免讓騙徒有機可乘。如對投資內容有懷疑，應小心閱讀有關文件的條款，亦可致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。