曾國衞上任兩大挑戰　9月立會選舉安排成考牌戰

本港近年政治爭議與日俱增，首次加入問責團隊，將出任政制及內地事務局局長的曾國衞上任後面對兩大挑戰。有資深政界中人分析，曾國衞首項挑戰是為現任政制局長聶德權「執手尾」，就是在短時間內平息泛民炒得熱烘烘，有關港澳辦及中聯辦（兩辦）在《基本法》下的角色和定位。

外界一般相信，曾國衞有必要加強局內官員對《基本法》的認識，多管齊下於政府內外宣講，重申兩辦要履行中央對香港的監督，「當然可以發言」，並嚴詞駁斥泛民近期多次將中聯辦進行合憲、合法、合理代表中央政府行事的言論視為干預的歪理。

曾國衞另一重要任務是9月立法會選舉安排，如何做到漏水不漏的同時，亦要提早謀劃一旦新冠肺炎疫情持續至9月，當局有否選舉後備應急方案。有關立法會選舉實務安排方面，有政界中人指出，若然當局決定落實優先投票安排建議，包括票站主任可安排有特別需要選民可優先投票，例如70歲或以上高齡長者、孕婦或行動不便人士等，政界肯定以「放大鏡」注視優先投票安排能否做到公平公正，以防惹來輿論炒作涉及政治考慮，有政界中人建議曾國衞上任後要秉持親力親為，全面檢視涉及立法會選舉安排方為穩妥。