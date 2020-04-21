政Whats噏：工程項目大塞車　盧偉國斥反對派瘋狂拉布

立法會明日(22日)審議新一份財政預算案，預計反對派議員會一如以往咁拉布！工程界議員、經民聯副主席盧偉國日前喺社交平台發文，指「拉布派要跳崖，你願意嗎？」形容反對派拉布嘅行為係政治攬炒，就好似要跳崖咁，問香港人願唔願意一齊跳落去喇！

身兼工務小組委員會主席嘅盧偉國將會議情況剪成一條短片，列舉咗幾個反對派常用嘅拉布方法，就好似提出終止待續、臨時動議、拖延時間等等，層出不窮，不論大會、財委會定工務小組委員會都被嚴重阻延，甚至連內務委員會嘅主席，搞咗半年都未選得出。佢批評反對派議員稱防疫最緊要，唔想開會，立法會批唔到錢，政府會識得自己諗辦法。但佢話自己就真係睇唔到政府有何方法喺立法會唔通過嘅情況下，都可以有錢使。佢直指呢個係反對派好唔負責任同埋騙人嘅講法。

盧話政府每年要申請臨時撥款係恒常有效嘅做法，而議員都願意喺疫情嚴峻嘅情況下戴住口罩開會，但反對派就照舊拉布。而過去大半年嘅社會動亂加上疫情夾擊，本港經濟同民生皆重創之下，反對派仲高呼「不怕財政懸崖，擺脫財政綁架」，又話香港人「要有跳落懸崖嘅勇氣」。但幸好建制派夠票，大會得以喺3月25日通過臨時撥款，否則公務員冇糧出、綜援冇糧出，教育、福利、醫療等等全部停頓，受害嘅都係市民，反問市民願唔願意同民主派一齊跳崖。盧又話面對反對派拉布，估計財政預算案可能要去到5月下旬先可以通過撥款。

盧之前都有寫過其他關於政治攬炒嘅文章，話反對派之前拉布拖延橫洲公屋基建工程撥款，搞到工程延誤1年，輪候緊上橫洲公屋嘅居民都要遲1年上樓，變相要租多1年私樓。盧話必須踢爆呢啲無底線拉布嘅禍害，就係呢啲攬炒者，拖延到市民上唔到樓，仲要幫佢哋拉布埋單添！