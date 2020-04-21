零售業寒冬　業界指5大地產商減租欠誠意

香港受新冠肺炎影響，各行各業生意大受打擊，尤以零售業首當其衝。香港零售管理協會公布，於今年3月31日至4月9日期間進行問卷調查，了解疫情對零售業的影響。結果顯示，超過一半回覆公司認為，「獲得業主適切的減租」是最能夠幫助公司度過當前的難關。然而，有84%零售公司反映目前獲得的業主減租程度不夠。

調查順序地列出業界認為「最欠缺/最沒有獲得合理租金紓緩」的5大業主/地產商，分別為首位的和記黃埔地產、其次是領展、第三位是新世界、第四位新地、及第五位的華懋。

協會表示，鑑於業界目前處於生死存亡的關鍵時期，呼籲所有大小商舖業主立刻擴大租金減免，措施包括免底租、只按營業額抽成，並至少維持6個月；減租不少於一半(例如跟隨政府75%的減租幅度)，並至少維持6個月。協會希望所有商舖業主能與零售商共度時艱，履行企業社會責任，擴大租金減免至有效水平，以配合政府近期的防疫抗疫基金資助，才能真正彰顯對社會和零售業界的承擔。