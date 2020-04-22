元朗10間食肆推減塑行動　自備食物容器減5元

新冠肺炎疫情下，市民多買外賣，即棄塑膠餐具需求急增！有環保團體發起「絕膠經濟圈」行動，資助元朗區約10間食肆加入計劃，市民自備食物容器到計劃下的指定食肆，只要光顧滿30元，即可獲5元減免優惠。有加入計劃的食肆指疫情下外賣比例急升，由半個月訂購一次外賣盒到現在每星期均需訂兩次，認為計劃可助推動環保。

今日是世界地球日，環保團體綠領行動將於下周一發起「絕膠經濟圈」行動，為期兩周。該團體邀請元朗區約10間食肆加入計劃，每間食肆將獲最多1000港元資助，提供200次減免優惠，料整個計劃涉及15000港元，參與計劃的食肆將在門口貼上相關活動海報以作識別。

食肆東主蔡先生表示，疫情下外賣佔比急增3成，訂外賣盒頻率因應增加。他稱本來有1成外賣客會自備器皿，現時亦增至3成。他又指外賣客自備器皿，雖然經常會有混亂情況，員工有時候亦會發現其自備的器皿不乾淨，但仍會鼓勵食客自備器皿，「為咗下一代嘛」。另一東主盧小姐則稱餐廳為支持環保，已推行外賣自備器皿減5元優惠，但反應平平，獲計劃資助下，將增至減8元。

綠領行動高級項目主任倫嘉愉表示，疫情令市民多選用即棄餐具，造成「即棄等於安全」的假象，但強調即棄餐具存放時亦有機會被污染，清洗乾淨的食物器皿同樣安全，希望透過行動呼籲市民注重環保。她又稱會視乎行動成效，未來擴展至其他地區等。