東方日報A1：四局長冇得留低　曾國衞及四官員臨危接任

港府大地震！消息指港府問責班子將會有重大人事變動，多名政策局局長將離任或調職。其中，民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局局長楊偉雄及公務員事務局局長羅智光合共四名政策局局長將冇得留低。另外，入境處處長曾國衞將接替聶德權出任政制及內地事務局局長，而聶德權將平調至公務員事務局局長。有政界人士分析，今次高官換人，中央要加強維護對香港的管治權，同時亦對表現奇差的港府撥亂反正，相信高官換班會陸續有來。

消息指，今次大地震中，有四名政策局的局長將會離任。其中，現任勞工及福利局副局長徐英偉將會接替劉江華，出任民政事務局局長；而現任機電工程署署長薛永恒亦會接替楊偉雄，出任創新及科技局局長一職。另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔亦將離任，其職位由金融發展局行政總監許正宇接替。

至於公務員事務局局長羅智光，消息指他即將離開政府問責團隊，其空缺將由現任政制及內地事務局局長聶德權平調接任。連同羅智光在內，公務員事務局近三屆局長均未能做足五年任期，前兩任的鄧國威則在二○一五年七月辭職，由海關前關長張雲正頂替，而張的任期至二○一七年六月三十日屆滿。

至於即將平調公務員事務局局長的聶德權，近日捲入因港澳辦及中聯辦是否根據《基本法》第二十二條設立而惹起的爭議而備受批評。至於他現時正出任的政制及內地事務局局長的職位，將由現任入境處處長曾國衞接替。

有政界人士分析，今次高官換人顯示在一國兩制下，中央要加強「一國」、維護對香港的管治權，「兩制」亦須撥亂反正，因港府表現差，高官高薪厚祿卻不作為、詐傻扮懵，相信高官換班會陸續有來。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信，即使今次政府高層作出相當大的人事變動，但未必能夠將政府既有問題撥亂反正。他指出，今次換人並不涉及能力最差的律政司司長鄭若驊，形容令市民相當失望。他又特別指出，近年有部分公務員公然反對港府和中央政府，形容即將擔任公務員事務局局長一職的人選尤其重要，對近日捲入《基本法》第二十二條爭議風眼的聶德權即將出任該職位感到費解，又指聶今次犯下大錯被調職，印證他不能勝任政制及內地事務局局長一職，又質疑他是否有能力執掌公務員團隊。

陳偉強認為新局長上任後只有約兩年任期，而且今次換人「換湯不換藥」，質疑他們上任後難以有所作為。他指多名即將晉升為政策局局長的人選皆為現有政府團隊成員或公務員，分量不足又缺乏知名度，難以期望他們上任後能令政府脫胎換骨，今次換人甚至無助港府改善在市民間的民望。

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