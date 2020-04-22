網民熱話：招租廣告揭刻薄僱主？　1000呎單位廚櫃當工人房

工人房見得多，「廚櫃工人房」又見過未？近日網上流傳一張千呎住宅單位租盤截圖，圖中介紹工人睡覺地方，竟是廚房裏一個廚櫃，網民看後形容是「有錢冇人性」。

相關貼文由網民OU Ng於Facebook群組「Tai Po 大埔」發布，附圖是租盤廣告截圖：「No helper's room but cabinet storage can be converted to private space for helper to sleep.（無工人房，可將廚櫃變成私人空間供外傭睡覺。）」。該租盤是一個3房約1000平方呎的海景住宅單位，從現場圖片所見，聲稱可作為工人睡覺的地方，僅是廚房中一組廚櫃，要登上廚櫃要先爬梯子，而廚櫃空間亦十分狹小，僅容一個身形較細的女士進入，通風亦僅靠一個百葉門，但廚房內設有一部分體式冷氣機。

網民看過後紛紛批評僱主刻薄：「有錢買大屋，無錢買一張床？」有人形容難以置信：「真唔真？窄過棺材喎」；亦有人懷疑：「租屋網寫可瞓人...但事實上係唔係已經有人叫姐姐去瞓呢？」亦有人猜測：「可能係上一手業主故意加上這個設計，為了增加靈活性呢...」其後有聲稱曾到現場睇樓的網民表示：「間屋連埋傢俬裝修，(廚房)又現成有梯有扶手」，估計上手住戶一直將廚櫃當工人房。

網民有話說

Eric Yuen：其實係煲粥煲湯嗰陣，老闆等個工人瞓喺度睇火咋。

Ken Masters：真心覺得，無位就唔好請工人！

譚美娥：唔係啊，難以相信

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