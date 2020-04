網民熱話：招租廣告揭刻薄僱主？　1000呎單位廚櫃當工人房

工人房見得多,「廚櫃工人房」又見過未?近日網上流傳一張千呎住宅單位租盤截圖,圖中介紹工人睡覺地方,竟是廚房裏一個廚櫃,網民看後形容是「有錢冇人性」。

相關貼文由網民OU Ng於Facebook群組「Tai Po 大埔」發布,附圖是租盤廣告截圖:「No helper's room but cabinet storage can be converted to private space for helper to sleep.(無工人房,可將廚櫃變成私人空間供外傭睡覺。)」。該租盤是一個3房約1000平方呎的海景住宅單位,從現場圖片所見,聲稱可作為工人睡覺的地方,僅是廚房中一組廚櫃,要登上廚櫃要先爬梯子,而廚櫃空間亦十分狹小,僅容一個身形較細的女士進入,通風亦僅靠一個百葉門,但廚房內設有一部分體式冷氣機。

網民看過後紛紛批評僱主刻薄:「有錢買大屋,無錢買一張床?」有人形容難以置信:「真唔真?窄過棺材喎」;亦有人懷疑:「租屋網寫可瞓人...但事實上係唔係已經有人叫姐姐去瞓呢?」亦有人猜測:「可能係上一手業主故意加上這個設計,為了增加靈活性呢...」其後有聲稱曾到現場睇樓的網民表示:「間屋連埋傢俬裝修,(廚房)又現成有梯有扶手」,估計上手住戶一直將廚櫃當工人房。

網民有話說

Eric Yuen:其實係煲粥煲湯嗰陣,老闆等個工人瞓喺度睇火咋。

Ken Masters:真心覺得,無位就唔好請工人!

譚美娥:唔係啊,難以相信

