醫管局今起用快速試劑　45分鐘檢測有否感染新冠病毒

快速試劑盒可一併萃取及擴增核酸，45分鐘可知結果。(黃仲文攝)

新冠肺炎全球大流行，本地隨即出現多宗群組個案，社區爆發儼如一觸即發。為及早堵截源頭，醫院管理局採取「三早原則」，即早檢測、早隔離及早通報，陸續擴闊檢測範圍，以減低二次傳播機會。局方早前購入2000多份快速試劑盒，將於今日投入服務，檢測時間僅需45分鐘，比傳統方法4至6小時快，並可單獨測試。

伊利沙伯醫院病理學部微生物科副顧問黃卓凝指出，該院自本年2月起提供核酸檢測，至今測試逾14,000個呼吸道樣本，惟傳統方法須人手進行2項程序，分別是萃取及擴增核酸，檢測儀器須同時檢驗93個樣本，由收集樣本起約需時4至6小時，才可得知有否感染新冠病毒，意味着如樣本數量過少，部分人士或需等待一整天才能完成檢疫，但引入快速試劑盒則可一併全自動化地萃取及擴增核酸，僅45分鐘便可得知結果。

醫管局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏指出，局方已從歐美地區購入約2400份單次快速試劑盒，並加購相關分析儀，分派至本港10間醫院，相信足夠應付急症室檢測數量，本月初曾進行80次內部測試，證實試劑靈敏度與傳統方法相約。

至於醫管局現存測試劑量，莊承認全球多個國家均搶購試劑，局方面對同樣困難，暫只取得首批快速試劑盒，未來須每周採購1次，而逾卅萬份傳統試劑料可維持1年用量，籲市民毋須過於擔憂。