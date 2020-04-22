本土恐怖主義抬頭　李家超：攸關港安危警會嚴正執法

保安局局長李家超今早(22日)會見傳媒，表示本土恐怖主義有抬頭迹象，表示警方會在講求法律的前提下嚴正執法。李亦批評有外國政客干涉警方執法，提醒市民勿被利用。

李提到，自去年7月出現第一宗涉及炸彈的案件後，數字至今已增至十數宗。當中運用到TATP烈性炸藥、軍用炸藥，甚至出現10公斤的土製炸彈。李表示警方會加強工作，以嚴厲手法打擊恐怖主義，包括引用《反恐條例》，凍結有關人士的財產。李強調恐怖主義關乎每一個市民的安危，不容輕視。李呼籲市民要齊聲譴責有關行為，勿於警方執法期間作出阻撓，否則將對阻撓人士嚴厲處理。

至於警方早前拘捕的15名人士，李表示因有人違法，故警方依事實及證據對該批人士作出拘捕。李又提到有外國政客、官員無理批評警方的手法。他強調外國的執法機關亦有拘捕違反當地法例的人士，認為警方的行動與外國無異，亦符合《公民權利和政治權利國際公約》中，保障他人權利及公民秩序的內容。李重申外國政客是以本國利益為依歸，亦無權干涉，提醒市民勿被利用。李又亦會對被捕人士根據實際情況公平、公正及嚴肅處理，希望媒體公平報道。

問及有警員涉於葵涌警署外檢獲檢獲汽油彈案件中妨礙司法公正時，李指警隊是講求紀律和守法的部門，會嚴肅處理每件事，並指警方有不同措施，但不會主動參與違法行為。警隊會根據情況嚴肅處理個別案件，過去亦曾對警員採取紀律和法律行動。李希望傳媒公平報道，並建議不滿警方的執法行動的話可以提出投訴。