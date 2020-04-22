網民熱話：雙的小學雞爭線　爭輸發火落車推人？

輸個車位，真係會輸身家？昨日（21日）網上就有流傳一段公路爭線短片，兩架的士在路上車貼車齊頭並進，互不相讓，最終撞爆側鏡，網民看過後感嘆兩位的哥爭線為啖氣：「何苦呢！？」

網民於Facebook群組「馬路的事討論區」發放相關片段，事發時相信正值黃昏下班時段，現場車輛頗多，只見兩架的士在公路準備兩線轉一線的匯合線上並行，寸步不讓。其中較年輕的司機原本稍稍領先，在數十秒爭持後，卻被旁邊較年長的司機反超前，期間兩架的士車貼車，最後其中一架的士側鏡亦被撞歪。片段所見，被撞一方司機見狀非常憤怒，先是落車敲打對方車門，繼而動手推對方。

網民看過後慨嘆：「冤冤相報何時了」、「何必呢？已經冇乜生意，仲搞咁多嘢！」有人則分析：「出手就輸囉」，但認為意外雙方都有責任：「兩個都告」；不過也有留言認為雙方行為雖不可取，但雙方緊貼前行：「咁貼都可以行咁耐」，似非常佩服。

網民有話說：

Man Yuen：咁又為乜呢...又要搞到大塞車

Benny Kong：相煎何太急

Chan Man Hung：最慘係後面啲車...

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