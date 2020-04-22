問責班子5名新局長履歷　一貼睇晒

國務院今日公布港府5名新局長的政治任命，各局長的履歷，一帖睇晒。

曾國衞

曾國衞現年五十六歲。他於一九八七年四月加入前人民入境事務處，任職助理入境事務主任。他於二○○四年十二月晉升總入境事務主任，二○○七年六月晉升助理首席入境事務主任，二○○九年七月晉升首席入境事務主任。他於二○一二年七月晉升入境事務處助理處長，二○一四年七月晉升入境事務處副處長，並自二○一六年四月起出任入境事務處處長至今。

聶德權

聶德權現年五十五歲。他於一九八六年八月加入政府，任職政務職系，並於二○一一年四月晉升首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括香港特別行政區政府駐北京辦事處及前衞生福利及食物局。他於二○○九年八月出任社會福利署署長，二○一三年六月出任政務司司長私人辦公室專員（特別職務），二○一四年二月出任政府新聞處處長，二○一六年七月出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），並自二○一七年七月起出任政制及內地事務局局長至今。

徐英偉

徐英偉現年四十三歲。他在加入政府前曾任職銀行界，於二○○八年六月至二○一二年六月期間及二○一二年九月至二○一七年六月期間出任民政事務局局長政治助理，並自二○一七年八月起出任勞工及福利局副局長至今。

許正宇

許正宇現年四十三歲。他於一九九九至二○○三年期間出任特區政府政務主任，曾被調派到經濟發展科，駐京辦和民政事務總署服務。他在二○○三年離開政府後曾任職銀行界，其後在香港交易所工作長達十多年。他自二○一九年起出任香港金融發展局行政總監至今。

薛永恒

薛永恒現年五十八歲。他於一九八四年九月加入政府任職助理機電工程師，於二○○一年八月晉升為總機電工程師，於二○○七年十二月晉升為政府機電工程師，於二○一一年九月起出任機電工程署副署長，並於二○一七年十月起出任機電工程署署長至今。