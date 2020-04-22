5年發生19宗資料外洩事故　近半數涉惡意攻擊及盜用

政府內部文件及機密一再外洩，被批如「無掩雞籠」。創新及科技局今日回覆議員質詢時證實，2015年至今，政府資訊科技總監辦公室(資科辦)一共接獲19宗可能涉及政府管有資料外洩的資訊保安事故報告，其中3宗為網絡攻擊入侵資訊系統、6宗為濫用資訊系統或操作失誤、10宗為流動裝置或抽取式媒體遺失或被盜。

早前有傳媒疑取得一份由行政長官辦公室撰寫、並已提交中央的香港抗疫工作報告內容，外界關注政府資訊保安措施出現漏洞。創科局的回應顯示，過去5年，幾乎每年平均發生4宗類似案件，逾半事故更集中出現在2017至2018年。

創科局指出，保安事故發生時，有關的部門必須向政府資訊保安事故應變辦事處通報及提交資訊保安事故報告。就涉及個人資料的事故，部門亦已通報個人資料私隱專員公署，並通知所有受影響人士和向他們提出適切的資訊保安建議。相關事故涉及的資料皆已備份及適當加密，各部門的運作並沒有因事故而受到影響，而資科辦已在去年8月開展新一輪檢討及更新工作，並因應資訊及網絡安全的最新形勢，審視和更新現有的政府資訊科技保安政策和指引，預計工作會在今年內完成。