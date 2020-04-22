特首率5新官晤傳媒　曾國衞：選舉和基本法教育是工作重點

行政長官林鄭月娥今午(22日)聯同5位新任命的局長與傳媒會晤。出掌政制及內地事務局的曾國衞表示，即將來臨的兩次選舉將是工作重點，繼續加強和推廣憲法和基本法宣傳和教育。

曾國衞先感謝中央及行政長官的任命，並透露9月立法會選舉及明年選委會分組選舉將是主要工作重點，強調會持續與選管會合作，公開公正地進行選舉。

至於憲法及基本法的宣傳和教育，曾國衞表示會進一步加強，讓市民加深認識，並協調大灣區發展機遇。他指出新任命是全新挑戰，並認為自己過去多年的行政經驗，以及與各部門的合作，絕對可以勝任該職位。

對於紀律部隊出身的曾國衞成為首名非政務官出身者掌管政制局，林鄭月娥強調問責團隊的組成原則是用人惟才，並大讚曾國衞以往擔任入境處處長時表現出色，且經驗豐富。對於坊間所稱的「文官、武官」，她指實際上並無如此分類，例如多屆海關關長，除了鄧以海，大多出身政務官；而常務秘書長則大部分為政務主任職系。

至於中央是否不滿政務官，她稱沒有這個情況，又歡迎見到更多資深及有承擔的政務官員，加入問責團隊。對於官員的任免，林鄭重申是按《基本法》48條提名上報中央政府，由中央決定「任」及「免」，她表示，自己用人惟才，當中的「才」不但是才幹，更需要其他特質，包括充分明白一國兩制、面對問題迎難而上，以及有協調各界的能力。