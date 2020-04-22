中醫診所將推新冠肺炎復康服務　中醫專家組亦助抗疫

醫院管理局計劃在全港18區部分中醫診所推出試驗計劃，試行為新冠肺炎康復者提供復康方案，最快本月推出。該局亦於2月初邀請三間本地大學中醫藥學院的中醫專家成立小組，並聯同18區中醫診所暨教研中心的中醫服務主任，蒐集內地專家對新冠肺炎病毒的資訊，就中醫參與抗疫作出建議。

食衞局回覆議員質詢指，03年沙士時，醫管局成立了中醫治療沙士專家小組，今次新冠肺炎來襲，衞生署亦與中醫師、各中醫師團體、本地三間大學的中醫學院及非政府機構轄下的中醫診所保持聯繫，局長陳肇始說，現時疫情的發展和變化非常快，醫管局臨床傳染病治療專責小組為病人已定治療方案，相關的醫院亦加緊配合處理應變工作。

若現階段讓中醫師參與住院治療，除了中醫和西醫需要作詳細討論及協調外，還需了解中西藥的相互作用、用藥的安全性等。在目前各方條件限制下，接受隔離的病人的治療方案仍由西醫專責小組為主。