不依法庭命令還款　邱德根女兒被頒令破產

已故商人邱德根的女兒邱美琪，2017年時遭V Capital Limited 入稟追討500萬美元（約3900萬港元），她在法庭裁定 V Capital 勝訴後無按判令還款，結果於2018年遭入稟申請破產。高院原訟庭今早(22日)頒下書面判詞，接納呈請人 V Capital Limited 的申請，正式頒令邱美琪破產。

法官表示，呈請人一方拒絕接受邱提出的和解協議，是合理的決定。首先，邱的提議內容並不確實，連還款時間表也欠奉。她表示可出售物業還債，並指稱其物業的估值達1.7億港元，但物業在放售逾一年後仍無人問津。而且邱亦沒有向呈請人交代，她用來持有物業的公司的財務狀況，呈請人並不知該公司是否還有其他欠債。

法官明言觀乎邱的往績，她確實曾多次無遵守還款的承諾，及在披露財務資料時有所遺漏，呈請人的確有理由懷疑她今次會否會實踐承諾。

法官亦指出，邱向其繼母詢問其父親遺產的事宜已超過一年，但始終未能明確說出她可分得的遺產價值。而呈請人亦沒理由捲入邱與家人的遺產爭議。綜合上述理由，法官裁定呈請人對邱的行為並無不合理之處，因此決定向邱頒發破產令。