聶德權平調非履行任務　政府：官員調動與兩辦言論無關

行政長官林鄭月娥今午(22日)出席記者會時被問到由聶德權平調公務員事務局局長，是否要「整頓」公務員系統。她回應指今次調動只為帶領香港向前看，強調公務員一支優秀隊伍，但仍有一定改善空間，包括對國情認知、國際認識、海外交流等方面，不存在履行甚麼任務。她又強調有關官員調動，與港澳辦和中聯辦早前就立法會的言論、以及與政府3度發稿回應兩辦談話的事件無關。

公務員事務局局長聶德權指，感謝特首提名及中央政府的任命，將會帶領公務員團隊，支持特首施政，打好抗疫戰，他指自己於1986年加入公務員隊伍，在公務員系統工作31年，2017年轉為政治委任官員，過去34年在政府團隊工作經驗中，深明社會大眾對公務員有期望，將與各方加強溝通，了解各部門工作，從心出發服務市民和社會。

被問及人事調動的原因時，林鄭指是希望向前看，及帶領香港早日走出經濟困境。她稱，可斬釘截鐵地說，人事調動與政府三度發稿回應兩辦談話的事件無關。林鄭強調港澳辦及中聯辦在憲制、管治及操作方面有發言監督權力，但並非指日常事務。事件核心問題是內會被癱瘓，屬於操作議題。被問到會否採取行動，包括褫奪郭榮鏗的議員資格，她指，立法會事務由立法會自我糾正，希望議員盡快處理事件。

創新及科技局局長薛永恒指，榮幸加入問責班子，未來會與團隊積極推動創新科技發展，做好創科之橋，推動香港經濟及民生發展。創科之橋分為三個部分，第一是協作之橋，過往30多年的公務生涯，深明香港「有一班好有心、好有能力的創科人才」，但發展並非有這班人才就會事成，一定要與各界協作，整個產業鏈及周邉市場都要協作，故未來會做好，推動協作工作；第二是溝通之橋，要得到社會各持份者各同理解及支持，加強溝通，促成創新科技落地；第三是人才之橋，加強本地人才培圳，以吸引更多海內外專家。他期望日後能與大眾加強溝通，促成及做好創科工作。

民政事務局局長徐英偉則指，現時情況下最重要的工作是同心抗疫，未來日子有很多工作需要跟進，包括經濟方面，他提到民政局亦涉及多個方面，包括文化、體育盛事方面，他表示疫情前自己逢周日都會打欖球，惟疫情下球類賽事延遲，希望未來可繼續推動，又希望未來可聯同問責團隊多與社會各持份者合作溝通，希望大家同心抗疫，形容香港可守得住、撐得過。

財經事務及庫務局局長許正宇表示會與各方合作，鞏固香港作為國際金融中心的地位。他指今日有回家的感覺，因為他曾為政務職系的一部分。雖然當前香港面對困難和挑戰，但從他日常與金融界及其他界別的人溝通中，深信香港金融基因未變，認為可在香港作為集資中心的基礎上，進一步強化資產管理業務，同時用好香港聯繫內地和國際的特點，做好創新科技中的金融科技，以及綠色金融科技的方向作努力。

他又用03年沙士時的歌曲「香港心」形容今日心情，認為目前要有愛心、決心、勇氣和堅忍，眾人同心做事，希望日後可得到大眾支持。

在接觸新任局長人選時，林鄭指各人都非常願意加入特區政府，證明在面對困局時，不少有心以及有抱負的人都願出一分力，帶領香港走出困境。而政府內部已開始構思及規劃重振經濟的策略，包括鞏固香港作為國際金融中心、推進創新科技事業、做好創意產業以及把握粵港澳大灣區機遇。