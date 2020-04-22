硬替妻割脈致永久傷殘 抑鬱夫被判監5年4月

抑鬱男跟妻子關係轉差，2018年5月一晚在家中喝酒後硬替她割腕放血，但其後卻又報警求助。其妻檢回一命，但左手因部分神經及肌腱等被割斷而永久傷殘。該男子早前承認有意圖而傷人罪，今日(22日)於高等法院被判監禁5年4個月。法官斥責41歲被告饒崇正以惡毒手段，向手無寸鐵的妻子施襲，妻子事後雖幸而生還，但身心偕受重創，因為他一時衝動，徹底粉碎了自己的家庭，亦令兩名女兒的成長深受影響。

法官判刑時引述事主的創傷報告，透露她事後患上抑鬱症及中度至嚴重程度的創傷後遺症，經常失眠發噩夢，怕遭被告報復亦擔心女兒的安全。事主憶述某次在街上，一名陌生人聲稱受被告所托，將一份禮物送給女兒，事主不知被告如何找到她們，感到十分驚慌。

報告又提到，事主事後左手的提力及活動能力不及正常人，需長期接受物理治療，惟治療對她無大幫助，現時她連扭毛巾也感到無力及痛楚。因為身心受創，事主需服用7種精神科及止痛藥物，惟藥物同時令她記憶力轉差及呆滯。

據事主於今年3月拍攝有關傷勢的照片，她的面、嘴、耳、頸、肩及雙手仍留有疤痕，法官翻閱照片後，坦言她左手腕的疤痕很難看，事主亦表示因為疤痕亦不敢外出與人接觸。

法官另引述被告的背景報告，透露被告出身於基層家庭，曾修讀港大及中大的學士課程，惟未畢業便投身社會，在不同行業打滾後從事保險，月入5萬港元。2009年被告與當時懷孕的事主結婚，據被告稱，事主婚後重遇昔日損友再度沾染毒癮，夫妻關係自此轉差，被告亦因而借酒澆愁。他們兩名女兒現時分別8歲及10歲，均由事主撫養。

辯方早前求情指，被告於2016年已被診斷患有重度抑鬱，案發時他亦喝醉酒，或受抑鬱及酒精影響才犯案。惟法官認為被告案發時完全清醒，他應清楚自己行為所帶來的影響，不接納有關求情，最終以監禁8年為量刑起點，他認罪給予1/3刑期扣減，總刑期為5年4個月。