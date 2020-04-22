議員批政府派1萬元過慢　防疫基金又離地

立法會今早（22日）恢復二讀《2020年撥款條例草案》，有議員批評政府向市民派發1萬港元過慢，而第2輪防疫抗疫基金「離地」，要求政府加碼支援受疫情影響的市民，公民黨則表明將就條例草案投反對票。

議員李慧琼稱該黨支持預算案，但重申預算案仍有不完善的地方。李指政府應首先將1萬港元派發給擁有社會福利署戶口人士，急市民所急讓基層市民盡快得到補助。李又批評第2輪防疫抗疫基金「離地」，她指政府應放寬申請資格，不限於公積金供款人士。她又提出，政府應設立失業援助金，向失業人士每個月派發不少於6千元，並連續發放3個月。

議員陳振英指新冠肺炎疫情改變了本港的營商方式，電子科技和公共衞生的互相配合，可能為香港經濟提供新出路。他指本港的稅務條例已不合時，希望政府能盡快改革稅制。他又稱，香港現時受疫情影響的情況已遠超出政府訂立預算案的時間，盼政府能盡快推出支緩措施。

公民黨議員楊岳橋表明該黨將反對撥款條例草案，又批評預算案中為警隊撥款200多億港元，警隊更將於來年增加2500名人手，質疑撥款是否值得及用得其所。衞生服務界議員李國麟則批評預算案缺乏支援醫護界別，難以挽留人手，並建議政府提高對護士的補貼。