洽售鱷魚恤股份不成　林建名旗下公司須退訂

大晟金融集團於2015年2月與鱷魚恤主席林建名洽談收購林名下的鱷魚恤5成股份，洽談無結果後大晟金融集團向林旗下公司 NICERich Promise Limited 追討3000萬港元訂金之案件，原訟庭法官在去年6至10月期間審訊後，延至今天(22日)作出書面判決，裁定原告大晟金融集團勝訴，被告 NICERich Promise須退回訂金，並支付原告的訟費。

法官在判詞表示，不接納被告方證人、鱷魚恤公司秘書高銘堅證稱，他與原告負責人周振科（譯音）初次會面時，已表示收購股份約需20億港元，所以僅僅3000萬港元不足作為訂金的說法。法官指上市公司股值屬敏感資料，不相信高會在初次會面商談，便會向素未謀面的周披露。

另外，被告指雙方簽署的諒解備忘錄，在草擬階段曾列明訂金可以退還，但正式簽署版本就刪去了此句。法官裁定，洽談雙方在草擬協議文件時所作的增刪，不能作為顯示雙方意願的證據。法官指在商談階段刪除條款或有很多原因，將訂金可退還的字眼刪去，不可就此作出推論雙方協議訂金不能退還。相反，備忘錄列明如果雙方交易成功，3000萬港元訂金可以扣數，法官認為這就顯示這筆款項是用作買股，而非不可退還的手續費用。