政府補貼運輸業遺漏多　工會要求向跨境司機發1萬港元

新冠肺炎疫情重創運輸業，政府防疫抗疫基金提出補貼的士、小巴、非專營巴士及貨車等。有工會批評政府對運輸業的資助遺漏海上及陸上跨境貨運，如跨境貨運司機，該批司機正面對被裁員及被迫放無薪假問題。工會要求政府填補漏洞，向放無薪假及開工不足的跨境客運、海上及陸路貨運從業員、跨境貨運司機、本港貨運司機及私人駕駛教師發放1萬港元補助金。

海港運輸業總工會及汽車交通運輸業總工會今（22日）召開記者會，指政府第二輪防疫抗疫基金措施對運輸界仍有遺漏，如海上及陸路跨境運輸貨物及乘客量均因疫情大幅下降，導致客運、貨運從業員、跨境貨運司機及本港貨運司機開工不足，甚至面臨失業。此外，工會更指私人駕駛教師亦因防止疫情傳播而工作量大減，批評政府一直忽視他們的困難。

2個工會要求政府設立緊急失業援助金協助失業員工渡難關，並向被遺漏的運輸從業員發放1萬港元補助金，另要求政府向跨境司機派發防疫裝備及豁免本年度內的各類人/車牌費。工會指稍後會就上述建議約見運輸及房屋局。