修例風波：應對示威消耗警力　去年下半年抄牌大減

去年下半年反修例風波爆發期間，本港多區路面湧現大量違泊車輛。政府表示，警方去年共發出140萬張違例泊車的「牛肉乾」，又承認去年下半年的的交通執法數字按年下跌，當中就「非泊車處停泊」、「行人路泊車」及「泊霸王咪錶」的執法數字，現時仍未回復至之前水平。

運輸及房屋局局長陳帆今日書面回覆議員提問，交代去年下半年警方就違例泊車的執法情況，指去年警方在全港就交通違例事項共發出約17萬張「牛肉乾」，但翌月反修例衝突爆發後，相關「牛肉乾」總數減至約11萬張，減少約35%，其後更跌至去年9月的「低位」，僅約6萬張，跌幅高達64%，雖然之後開始回升，至今年1月的12.5萬張，但仍未回復至反修例示威前的水平。

各項交通違例事項中，警方就「在非泊車處停泊」的執法宗數，於反修例示威前介乎每月9萬至10萬宗，但截至今年１月，該月的相關執法宗數只回復至約6.6萬宗。「在行人路泊車」的執法方面，反修例前每月大約有8千宗，但今年一月只有約5600宗；「泊霸王咪錶」於反修例前約有1.4萬宗，但今年1月只有約6600宗。