珀麗灣客運擬削機場線及中環通宵線　引起居民不滿

新冠肺炎疫情下，多間巴士及渡輪公司均提出削班。主要為珀麗灣居民提供巴士及渡輪服務的珀麗灣客運（珀客），近日提出削減機場線及中環通宵線的建議，又取消收現金安排，只允許八達通支付。該建議引起珀麗灣居民不滿，有從事醫護人員的居民指，每日依賴前往中環的班次上班，削班後，需於凌晨5時便要出門上班，並轉乘多次方能到達醫院。

珀麗灣業委會召開記者會，指珀客本月初建議削去機場線及中環通宵線，業委會本月中曾與珀客代表開會，珀客雖然向居民提出修訂方案，即機場線只保留早上及黃昏繁忙時間對開各開6班，非繁忙時間仍維持取消；通宵中環線仍然是全部取消。該會稱對有關方案不滿意，批評珀客背棄為珀麗灣居民提供適切交通的承諾。

珀麗灣居民鍾女士表示，自己是一名護士，並在港島區一間醫院上班，以往會乘坐珀客中環通宵線清晨6時的通宵尾班船到中環轉車上班，再坐凌晨12時的通宵首班船回家。她稱若削減有關線路後，自己需要凌晨5時許乘坐通宵車到青衣，再分別轉乘港鐵及小巴方能到達醫院工作。她指自己當初購入珀麗灣單位，主要原因是有前往中環的客船，對削減船班感到憤怒。

當區區議員譚凱邦表示，業委會已在1天內收集逾千個聯署，要求珀客續牌時清楚區分疫情時間表及正常時間表，並希望中環通宵線及機場線保留部分班次方便居民，並以及書面承諾疫情後回復現時全日班次等，又要求運輸署協調業主及珀客展開談判。